गोवंशीय प्राण्याचे मांस विक्री करीता आलेल्या इसमास अटक.

गोवंश मांसविक्री करणाऱ्यास अटक
श्रीवर्धन, ता. ९ (वार्ताहर) ः श्रीवर्धन येथे प्रतिबंधित गोवंशीय प्राण्याचे मांस विक्री करण्याकरिता आलेल्या इसमास गुरुवारी (ता. ८) पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. शौकत गुलाम काझी हा आरोपी त्याच्या दुचाकीवरून बेकायदा बाळगलेले ३५ किलो वजनाचे गोवंशीय मांस गोणीतून श्रीवर्धनकडे घेऊन येत असताना भट्टीचा माळ येथे निदर्शनास आला. श्रीवर्धन पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता २२३चे कलम ३२५ सह महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण सुधारणा अधिनियम १९९५च्या कलमानुसार आरोपीला अटक करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक प्रदीप राठोड करीत आहेत.
