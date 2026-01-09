चारोटी टोलनाक्याजवळ उभ्या ट्रकला आग; चालक बचावला, मोठे नुकसान
चारोटी टोलनाक्याजवळ उभ्या ट्रकला आग
कासा, ता. ९ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर चारोटी टोलनाक्याजवळ शुक्रवारी (ता. ९) मुंबई वाहिनीवर उभ्या असलेल्या मालवाहू ट्रकला अचानक आग लागली. यात मात्र ट्रक व त्यातील एसीने भरलेला माल पूर्णपणे खाक झाल्याने मोठे नुकसान झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रक हा गुजरातहून मुंबईकडे जाणारा माल घेऊन चारोटी टोलनाक्याजवळ थांबला होता. ट्रकचा चालक दीपक महेपाल सिंग (वय ३२, रा. चुनस, ता.जि. शामली, उत्तर प्रदेश) हा वाहन रस्त्याच्या बाजूला लावून गाडीतच झोपला असताना अचानक शॉर्टसर्किट होऊन ट्रकला आग लागली. आग लागल्याचे लक्षात येताच चालक तत्काळ बाहेर उतरून सुरक्षित ठिकाणी गेला. घटनेची माहिती मिळताच मनोर पोलिस मदत केंद्राच्या पथकाने तत्काळ डहाणू येथील अग्निशमन दलाला पाचारण केले. अग्निशामक दल वेळेत घटनास्थळी दाखल होऊन आग आटोक्यात आणली.
