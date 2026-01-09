पालघरमध्ये मुले पळविणाऱ्या टोळीची अफवा
मुले पळविणाऱ्या टोळीची अफवा
पालघरमध्ये तीन संशयित पोलिसांच्या ताब्यात
तारापूर, ता. ९ (बातमीदार) ः पालघर तालुक्याच्या किनारपट्टीवरील दांडी गावात मुले पळवण्यासाठी टोळी आल्याच्या समजुतीने नागरिक प्रचंड संतप्त झाले होते. गावातील काही जागरूक नागरिकांनी वेळीच याची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर तातडीने घटनास्थळी पोहोचून पोलिसांनी संशयित व्यक्तींना ताब्यात घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणल्यामुळे गडचिंचले प्रकरणाची पुनरावृत्ती टळली.
पालघर तालुक्यातील दांडी गावामध्ये शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी ब्लॅंकेट विक्रीसाठी रिक्षामधून दोन पुरुष आणि एक महिला अशा तीन व्यक्ती आल्या होत्या. या व्यक्ती ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ उभ्या असलेल्या गावातील शाळकरी मुलींचे आपल्या मोबाईलमधून गुपचूप छायाचित्रण करीत असल्याचा मुलींना संशय आल्यानंतर त्यांनी याबाबत आपल्या पालकांना माहिती दिली. गावातील नागरिकांनी ब्लॅंकेट विक्रीसाठी आलेल्या अनोळखी व्यक्तींच्या मोबाईलची तपासणी केली असता त्यामध्ये लहान मुलींची छायाचित्रे दिसली.
घटनास्थळी मोठा जमाव
मुले पळवण्याची टोळी आल्याची अफवा पसरल्याने संतप्त ग्रामस्थांचा मोठा जमाव घटनास्थळी जमला होता. या अनोळखी व्यक्ती लहान मुले पळविण्याच्या उद्देशाने आल्याच्या संशयाने स्थानिक नागरिकांनी या घटनेची माहिती त्वरित नियंत्रण कक्षाला कळवली. घटनेची माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक विनायक नरळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी विकास नाईक, सातपाटी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक उद्धव सुर्वे, तारापूर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक निवास कणसे आणि मोठ्या संख्येने पोलिस कर्मचारी दांडी गावात दाखल झाले.
चौकशी सुरू
पोलिसांनी संशयित तीन व्यक्तींना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. पोलिसांनी वेळेत घटनास्थळी पोहोचवून संतप्त झालेल्या नागरिकांची समजूत काढल्यामुळे सुदैवाने गडचिंचले प्रकरणाची पुनरावृत्ती टळली. नागरिकांनी शांतता राखण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. ब्लॅंकेट विक्रीसाठी रिक्षामधून आलेल्या संशयित व्यक्ती या वलसाड जिल्ह्यातील धरमपूर परिसरातील असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली.
