निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपास उच्च न्यायालयाचा नकार
उमेदवारांचे प्रयत्न अपयशी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज विविध कारणांस्तव निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळले. त्याप्रकरणी उमेदवारी अर्ज पुन्हा दाखल करून घेण्याची मागणी करणारी, उमेदवारांनी दाखल केलेली याचिका शुक्रवारी (ता. ९) उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे निवडणूक लढण्याचा उमेदवारांचा अंतिम प्रयत्नही अपयशी ठरला.
मुंबई महापालिकेची निवडणूक १५ डिसेंबरला जाहीर झाली असून पुढील आठवड्यात निवडणूक पार पडणार आहे. विविध कारणास्तव फेटाळण्यात आलेल्या या उमेदवारांचे अर्ज पुन्हा दाखल करून घेण्याची मागणी मान्य करणे हे शेवटच्या क्षणी निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्यासारखे असल्याचेही मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळताना नमूद केले. याचिकाकर्ते जनहित याचिकेद्वारे अशी मागणी करू शकत नाहीत, हा महापालिकेच्या वकिलांनी उपस्थित केलेला मुद्दाही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना ग्राह्य धरला.
मुंबईतील विभाग क्रमांक १ ते २२७ चे निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी या उमेदवारांचे अर्ज विविध कारणांस्तव फेटाळले. सत्ताधारी पक्षाला खूश करण्यासाठी अर्ज फेटाळल्याचा संशय व्यक्त करून वांद्रेस्थित व्यावसायिक मोझम अली मीर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. उमेदवारी अर्ज पुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
