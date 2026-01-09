पूजा उदावंत यांनी स्वीकारला नगराध्यक्ष पदभार
नगराध्यक्ष पूजा उदावंत यांनी पदभार स्वीकारला
जव्हारमध्ये उपनगराध्यक्षपदी कुणाल उदावंत यांची निवड
जव्हार, ता. ९ (बातमीदार) ः नगर परिषदेवर भाजपने एकहाती वर्चस्व मिळवत नगराध्यक्षासह एकूण १४ जागा जिंकल्या होत्या. शुक्रवारी भाजपच्या नगराध्यक्ष पूजा उदावंत यांनी आमदार हरिश्चंद्र भोये आणि भाजप जिल्हाप्रमुख भरत राजपूत यांच्या उपस्थितीत नगराध्यक्षपदाचा कारभार हाती घेतला.
उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रियाही आज पार पडली. यात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने बिनशर्त पाठिंबा दिल्यामुळे कुणाल उदावंत यांना १८ मते मिळाली. १४ भाजप नगरसेवक, ३ राष्ट्रवादी अजित पवार गट नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष अशी १८ मते मिळवत उपनगराध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. तर स्वीकृत सदस्यपदी भाजपचे विलास चव्हाण आणि गीता चौधरी यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
या वेळी माजी जि. प. अध्यक्ष प्रकाश निकम, सुरेखा थेतले, संतोष चौथे, बाबाजी काठोळे, दिलीप पटेकर, गटनेते कुणाल उदावंत, नगरसेवक खुशील सहाणे, नकुल पटेकर, कमल कुवरे, सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवक, मुख्याधिकारी मानिनी कांबळे उपस्थित होते. या वेळी विरोधी पक्षाचे नगरसेवकांचेसुद्धा स्वागत करण्यात आले.
दरम्यान, शिवसेना शिंदे गटाकडून नसिया मेमन आणि पद्मा राजपूत हे दोन नगरसेवक निवडून आल्याने विरोधी पक्ष गटनेते म्हणून नगरसेवक पद्मा राजपूत यांची निवड करण्यात आली. तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून एकमेव निवडून आलेल्या अश्विनी चव्हाण यांचीही विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड झाली. तसेच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने भाजपाला बिनशर्त पाठिंबा दिल्यामुळे गटनेता इमरान मेमन यांची सभापतिपदी वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.