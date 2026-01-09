एपीएमसी येथे कारमधुन नेली जाणारी १६ लाखांची रोकड जप्त
आचारसंहिता पथकाकडून
१६ लाखांची रोकड जप्त
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई आचारसंहिता पथकाकडून वाहनातून बेकायदा नेली जाणारी १६.१६ लाखांची रोख रक्कम शुक्रवारी (ता. ९) दुपारी १२.३०च्या सुमारास जप्त करण्यात आली. आचारसंहिता पथकाने रोख रक्कम जप्त करून कारचालकाला पुढील चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. निवडणुकीच्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार शहरात प्रवेशद्वारांवर तसेच प्रमुख ठिकाणी एकूण २७ स्थिर संनिरीक्षण पथके तैनात करण्यात आली आहेत. ही पथके दिवसाच्या तिन्ही सत्रांत २४ तास वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून त्यांची तपासणी करीत आहेत. जप्त केलेल्या रकमेची पुढील चौकशी व कायदेशीर कार्यवाही सुरू असून, याबाबत निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
