भाजप उमेदवाराला निवडणूक लढवू देण्यास परवानगी

भाजप उमेदवाराला न्यायालयाचा दिलासा
पात्र उमेदवारांच्या यादीत नाव सामाविष्ठ करण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : नवी मुंबईतील भाजप उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज फेटाळणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ९) उठवली. तसेच याचिकाकर्त्यांना निवडणूक लढवण्यास परवानगी देऊन निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या यादीत त्याचे नाव समाविष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्याला दिले.
मालमत्तेवर बेकायदा बांधकाम असल्याचे आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते नीलेश भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र महापालिका कायद्याच्या कलम १०(१डी) अंतर्गत फेटाळला होता. हे कलम केवळ निवडून आलेल्या नगरसेवकाला लागू होते, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या टप्प्यावर नाही, असेही निरीक्षण मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदविले आणि भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज वैध असल्याचे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी हे कलम भोजने यांना लागू होत नसतानाही निवडणूक अधिकाऱ्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळून अधिकारांचा बेकायदा आणि मनमानी वापर केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण ही खंडपीठाने नोंदवले होते. आपल्या अंतरिम आदेशात न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग १७अ मधील १५ जानेवारी रोजीला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच राज्य निवडणूक आयोग, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि नवी मुंबई निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी प्रभाग क्रमांक १७अ च्या नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीबाबत पुढील कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेशही दिले होते.
प्रकरण काय?
निवडणूक अधिकाऱ्याने उमेदवारी अर्ज फेटाळल्याने ३१ डिसेंबरला भोजने यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम १०(१डी) नुसार, एखाद्या व्यक्तीने किंवा कुटुंबातील तिच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्याने कोणतीही बेकायदा किंवा अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास ती व्यक्ती नगरसेवक होण्यास अपात्र ठरते; तथापि हे कलम केवळ विद्यमान नगरसेवकाला लागू होते, उमेदवाराला नाही, असा दावा करून भोजने यांनी याचिकेत केला होता.
