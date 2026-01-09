वनविभागाच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक
वन विभागाच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई
शहापूर, ता. ९ (वार्ताहर) : तालुक्यातील खर्डी भागातील मोडकसागर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील वाळूची वाहतूक करण्यासाठी वन विभागाच्या संरक्षित क्षेत्रातून वाहतुकीस परवानगी देण्यासाठी लाचेची मागणी करण्यात आली. याप्रकरणी शहापूर प्रादेशिक वन विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रोख रक्कम स्वीकारताना अटक केली.
या वन कर्मचाऱ्यांनी प्रति ट्रक ७५ हजार रुपये याप्रमाणे सहा वाळूवाहू ट्रकसाठी एकूण चार लाख ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती. परंतु तडजोड करून प्रत्येक ट्रकचे ३५ हजार रुपये याप्रमाणे सहा ट्रकचे दोन लाख १० हजार रुपयांची रोख रक्कम स्वीकारताना वनपाल भगवान जयराम भोईर (वय ५७) आणि वनरक्षक नितेश हुकूमचंद राठोड (वय ३८) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत शुक्रवारी (ता. ९) अटक करण्यात आली. ही कारवाई खर्डी-वाडा मार्गावर बागेचा पाडा येथे करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे येथील पथकाने दोघांनाही अटक केली असून, त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे किंवा नाही हे तपासले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
