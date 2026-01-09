मिरा भाईंदरमधील धोकादायक इमारतींच्या पूनर्विकासासाठी क्लस्टरचे नवे धोरण
इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टरचे नवे धोरण
मिरा रोड येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
भाईंदर, ता. ९ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरातील जुन्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आलेल्या सध्याच्या क्लस्टर योजनेमुळे इमारतींची समस्या आणखी गंभीर होऊ शकते. यासाठी लोकांना आवश्यक असलेल्या बदलांनुसार क्लस्टरचे नवे धोरण तयार केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिरा रोड येथे केली. सूर्या पाणी योजनेतूनही याच वर्षी नागरिकांना पूर्ण क्षमतेने पाणी देण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले.
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीतील भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मिरा रोड येथे जाहीर सभा घेतली. या वेळी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार नरेंद्र मेहता, माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, पूनम महाजन आदी उपस्थित होते. मिरा-भाईंदर शहर हे भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणारे आहे. येथील लोकांचे भाजपवर प्रेम आहे आणि माझेही या शहरावर प्रेम आहे. भाजपचे जे नगरसेवक तुम्ही निवडून देणार आहात त्यांची हमी घेण्यासाठी आपण या ठिकाणी आलो आहोत. ही निवडणूक मिरा-भाईंदरच्या भविष्याची निवडणूक आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही शहरांचे परिवर्तन करीत आहोत. लोकांचे जीवन सुकर करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यासाठी भाजपला पूर्ण बहुमताने निवडून द्या, असे आवाहन फडणवीस यांनी या वेळी केले.
सूर्याचे पाणी मिळणार पूर्ण क्षमतेने
मिरा-भाईंदरला पाण्याची मोठी समस्या होती. ती सोडविण्यासाठी आम्ही सूर्या पाणी योजना सुरू केली आहे. योजनेतील सर्व अडथळे दूर झाले असून, सूर्याचे पाणी मिरा भाईंदरला याचवर्षी पूर्ण क्षमतेने मिळणार आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्याच्या क्लस्टर योजनेतून गंभीर अमस्या निर्माण होणार होत्या. त्यामुळे या योजनेत लोकांना हवे त्यानुसार बदल करून क्लस्टरचे नवे धोरण लवकरच तयार केले जाईल. काँग्रेसने ११ वर्षांत केवळ ११ किमी मेट्रोचे काम केले, मात्र आपण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मेट्रोचे ४७५ किमीचे जाळे तयार केले. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मेट्रो मिरा-भाईंदरला आणावी अशी विनंती केली. त्याला १५ दिवसांत मान्यता देऊन काम सुरू केले. आता जानेवारीच्या अखेर मेट्रोचा पहिला टप्पा सुरू होत आहे. मेट्रो ९ व मेट्रो ११ तसेच मुंबईतील सर्व मेट्रो मार्गांचा मिरा-भाईंदरच्या नागरिकांना मोठा फायदा होणर आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. भाईंदरजवळील डोंगरी गावातील कारशेडमुळे पर्यावरणाची हानी होणार होती. त्यासाठी निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच डोंगरी येथील कारशेड रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी घोषित केले.
हजारो कोटी रुपयांची कामे झाली
पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी सागरी महामार्ग थेट विरारपर्यंत जाणार आहे. एमएमआरडीएने संपूर्ण महानगर क्षेत्रात काम करावे, अशा आपण सूचना दिल्यानंतर या परिसरात हजारो कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. मिरा भाईंदर शहरातील सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे केले जाणार आहेत. येथील जोशी सरकारी रुग्णालय मल्टिस्पेशालिटी दर्जाचे बनविणे, पार्किंग प्लाझा तयार करणे, भटक्या प्राण्यांसाठी रुग्णालय, मिठागरांच्या जागांवर असलेल्या झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना, मच्छीमारांसाठी बाजार, गावठाणातील घरांना प्रॉपर्टी कार्ड अशी अनेक कामे येत्या काळात केली जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.