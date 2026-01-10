रमाबाई आंबेडकर नगरात विद्यार्थ्यांकडून मतदार जागृती
घाटकोपर, ता. १० (बातमीदार) : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घाटकोपर येथील माता रमाबाई आंबेडकर नगरात पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी मतदार जागृती उपक्रम राबविला. ‘मतदान हा प्रत्येकाचा अधिकार असून लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान केलेच पाहिजे,’ असा संदेश देत विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य, विविध स्पर्धा आदी उपक्रमांद्वारे नागरिकांमध्ये जनजागृती केली.
पालिकेच्या घाटकोपर ‘एन’ विभागाच्या सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी वीणा सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिसरातील सर्व पालिका शाळांमधून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सादर केलेल्या पथनाट्याला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. पालक आपल्या मुलांचे ऐकतात. त्यामुळे मुलांनी मतदानाचे आवाहन केल्यास पालक नक्कीच मतदान करतात, या उद्देशाने असे उपक्रम राबविले जात असल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले.
या वेळी स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, पालिका शाळांतील शिक्षक, पंतनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस तसेच सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विभागातील विविध ठिकाणी अशाच प्रकारे मतदारांमध्ये जागृती केली जात असून, हा उपक्रम त्याचाच एक भाग असल्याची माहिती या विभागातील कामगार नेते रमेश जाधव यांनी दिली.
