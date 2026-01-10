नगदी पिकांचा महागाईत आधार
विक्रमगड तालुक्यात वाल लागवडीकडे कल
विक्रमगड, ता.१० (बातमीदार)ः तालुक्यात कमी कालावधीत येणारे उत्पन्न, तुलनेने कमी खर्च, बाजारात चांगला दर मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी वाल लागवडीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात नगदी पिकांचा आधार मिळत आहे.
तालुक्यातील कुर्झे, आलोंडे, मलवाडा, शिरगाव, सुकसाळे, म्हसरोली, आपटी आदी गावांमध्ये वालाची लागवड मोठ्या क्षेत्रावर करण्यात आली आहे. परतीच्या पावसामुळे जमिनीत पुरेसा ओलावा उपलब्ध राहिल्याने वाल पिकाच्या वाढीस पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या बहुतांश शेतांमध्ये वालाची जोमदार वाढ होत असून काही ठिकाणी फुलोरा आणि शेंगा लागण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. स्थानिक बाजारपेठेत वालाला चांगला भाव मिळत असून आठवडी बाजारात वालाच्या शेंगांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची आशा आहे.
डोंगराळ भागात पेरणी
विक्रमगड तालुक्यात वाल पिकाने रब्बी हंगामात महत्त्वाची जागा मिळवली असून शेतकऱ्यांसाठी पीक उत्पन्नवाढीचा विश्वासार्ह पर्याय ठरत आहे. वाल पिकाला तुलनेने कमी पाणी लागत असल्याने आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे. तसेच जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासही वाल पिक मदत करत असल्याने भात, नाचणी, वरी यासारख्या पिकांनंतर शेतकरी वाल लागवडीकडे वळले आहेत.
