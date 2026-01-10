पालघरमध्ये पावसाची ‘वर्दी’
पालघरमध्ये पावसाची ‘वर्दी’
बुरशीजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावाची भीती
वाणगाव, ता. १० (बातमीदार) : मुंबई हवामान विभागाने पालघर जिल्ह्यात सोमवारी (ता. १२) तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या काळात ढगाळ वातावरणामुळे रब्बी पिके, भाजीपाला तसेच फळपिकावर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भावाची भीती आहे.
मुंबई हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार १२ ते १४ जानेवारीदरम्यान अंशतः ढगाळ वातावरण राहणार आहे. तसेच कमाल तापमानात २-३ अंश सेल्सिअसने घट होणार असून १२ ते १४ जानेवारीदरम्यान २९ ते ३० अंश सेल्सिअस तापमान राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, पुढील दोन दिवसानंतर किमान तापमानात २-३ने वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर १२ ते १४ जानेवारीदरम्यान १९ ते २० अंश सेल्सिअस राहू शकते. त्यामुळे पावसाची शक्यता असल्याचे जिल्हा पालघर येथील कृषी हवामानतज्ज्ञ रिझवाना सय्यद यांनी सांगितले.
--------------------------------
तुडतुडे, फुलकिडीचा धोका
कडधान्य पिकावर (वाल, चवळी) मावा किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येऊ शकतो. त्यासाठी पाच ग्रॅम व्हर्टीसिलियम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. वांगी, टोमॅटो व मिरची पिकांमध्ये रसशोषक किडी पांढरी माश, फुलकिडे नियंत्रणासाठी पिवळ्या, निळ्या रंगाचे चिकट सापळे एकरी २५ ते ३० शेतात लावावेत. आंबा, काजू मोहोर निघण्याच्या अवस्थेत तुडतुडे, फुलकिडीचा प्रादुर्भाव दिसत आहे.
-------------------------
जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात पाऊस पडण्याचा अंदाज असल्याने काढणीस तयार असलेल्या फळांची, भाजीपाल्याची काढणी करून घ्यावी. भाताचा पेंढा, जनावरांचा चारा सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
- डॉ. विलास जाधव, प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड हिल
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.