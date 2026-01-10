पोटापाण्यासाठी थंडीशी सामना
तलावलीतील मजुरांचा उघड्यावर मुक्काम
कासा, ता.१० (बातमीदार)ः डहाणू तालुक्यातील वनई मेढीपाडा ते वाणीपाडा दरम्यान जिल्हा परिषद अंतर्गत डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. या कामासाठी तलावलीतून मोलमजुरीसाठी १३ कामगारांसह ३ लहान मुलांची राहण्याची व्यवस्था नसल्याने थंडीवाऱ्यातच राहण्याची वेळ आली आहे.
आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने पालघरमधील अनेक आदिवासी कुटुंबे मोलमजुरीची कामे करतात. पण या कामगारांना रात्रीच्या मुक्कामासाठी राहण्याची कोणतीही सुरक्षित व्यवस्था नसल्याने उघड्यावर शेतातच ठेवण्यात आले आहे. आजूबाजूला चारही बाजूंनी गवत, झाडेस वेली असून कोणतीही सुरक्षा नसताना दोन दिवसांपासून अंधारातच मुक्काम करावा लागत आहे. त्यामुळे एकीकडे थंडीचा कडाखा तर दुसरीकडे साप-विंचूं, तसेच बिबट्याच्या दहशतीत रहावे लागत असल्याने कामगारांच्या सुरक्षेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
कामगारांना सुरक्षित निवारा, मूलभूत सुविधा व संरक्षण देण्यात यावे, अन्यथा भविष्यात काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास जिल्हा परिषद प्रशासन व संबंधित कंत्राटदार जबाबदार राहतील, असा इशारा युवा एल्गार आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. विराज गडग (संघटक - पालघर विधानसभा, शिवसेना) यांनी दिला आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, तहसीलदार तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्वरित लक्ष घालण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
