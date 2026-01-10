रानडुक्कर धडकल्याने कारला अपघात
रानडुक्कर धडकल्याने कारला अपघात
सोनशिव फाट्याजवळील घटना, चालकाचा मृत्यू
वाडा, ता.१० (बातमीदार)ः वाडा-देसई-तिळसे मार्गावर सोनशिव फाट्याजवळ रानडुक्कर समोर आल्याने कार उलटली होती. या अपघातात तिळसे येथील व्यावसायिकाचा घटनास्थळावरच मृत्यू झाला आहे.
तिळसे येथील व्यावसायिक नीलेश वेखंडे(वय ४३) शुक्रवारी रात्री आठच्या सुमारास स्वतःच्या चारचाकीतून वाड्याकडे येत होते. सोनशिव फाट्याजवळ त्यांच्या गाडीसमोर अचानक रानडुक्कर आले. यावेळी कारची जोरदार धडक बसल्याने रस्त्यावरच कार उलटली होती. यात नीलेश यांचा घटनास्थळावरच मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, तोपर्यंत उशीर झाला होता. नीलेश यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार असून त्यांच्या आकस्मिक निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
रात्रीच्या वेळी धोका
देसई-तिळसे मार्गावर वन्यप्राण्यांचा नेहमी वावर असतो. त्यामुळे वाहनचालकांनी रात्रीच्या वेळी विशेष काळजी घ्यावी, तसेच संबंधित यंत्रणांनी या मार्गावर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
