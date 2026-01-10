आरोग्य सेवेला बळकटी
आरोग्यसेवेला बळकटी
पालघरमध्ये शंभर खाटांचे माता-बाल संगोपन केंद्र
पालघर, ता. १० ः पालघरमध्ये ग्रँड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मुंबई) यांच्या अधिपत्याखाली अनेक वर्षांपासून जे. जे. पथक कार्यरत आहे. ग्रामीण भागाला आरोग्यसेवा देण्याच्या उद्देशाने उभारलेल्या रुग्णालयाच्या जागी शंभर खाटांची व्यवस्था असलेली नवी इमारत उभी राहणार आहे.
पालघर येथे १९४८ला उभारलेल्या कै. सौ. रमाबाई दांडेकर प्रसूतिगृह व बालसंगोपन केंद्रामध्ये प्रसूती, दंत चिकित्साची व्यवस्था होती; मात्र अनेक वर्षे जुनी इमारत धोकादायक झाली आहे. त्यामुळे सर्व सेवा अन्य ठिकाणी स्थलांतर केल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे प्रसूतिगृहाच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाकडून २८.७० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मार्च २०२४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. सप्टेंबर २०२४ मध्ये इमारत बांधकामासाठी २१.४२ कोटींची तर विद्युत कामासाठी ३.१८ कोटींची मान्यता डिसेंबर २०२४ मध्ये दिली गेली. त्यानुसार नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या रुग्णालयात प्रसूती, सर्जरी व मेडिसिनकरिता प्रत्येकी ३० खाटा व गंभीर रुग्णांसाठी आयसीयूच्या १० खाटांची व्यवस्था असणार आहे.
------------------------------
रुग्णालयाची रचना
रुग्णालयाची इमारत ७,०२२ चौरस मीटर आहे. तळमजल्यावर बाह्य रुग्ण विभाग, आपत्कालीन विभाग, स्वागत कक्ष, पहिल्या मजल्यावर प्रसूती विभाग, दुसऱ्या मजल्यावर पुरुष, महिला व बालकांसाठी स्वतंत्र कक्ष, तिसरा मजल्यावर अतिदक्षता विभाग, प्रयोगशाळा, औषधालय तर चौथ्या मजल्यावर प्रशिक्षणाची सोय व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये रुग्णालय पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ः------------------------------------
४५ हजार रुग्णांना फायदा
पालघर शहरातील माता-बाल संगोपन आरोग्य पथक शहरासह पंचक्रोशीतील आठ ते दहा गावांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. यामध्ये असलेल्या उपकेंद्रामध्ये बाह्य रुग्ण तपासणी विभागात सहा लाखांच्या जवळपासच्या रुग्णांची आरोग्य तपासणी केली आहे. तर सहा लाखांच्या जवळपास रुग्णांची वेगवेगळी प्रयोगशाळा रक्त आणि इतर नमुने तपासणी केली गेली आहे. आरोग्य शिबिरामार्फत आतापर्यंत ४५ हजार रुग्णांना पथकाचा फायदा झाला आहे.
---------------------------------------
रुग्णालयाने दिलेली सेवा
गरोदर माता तपासणी - दोन लाख ७६ हजार
लसीकरण - तीन लाख ७५ हजार
दंतरुग्ण - तीन लाख ७५ हजार
मातांची प्रसूती - ३७ हजार ७९५
