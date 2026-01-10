मुंबईत १५ जानेवारीला ब्रोकोली परिषद
मुंबईत १५ जानेवारीला ब्रोकोली परिषद
मुंबई, ता. १० : आरोग्य, पोषण आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून ‘सुपरफूड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रोकोलीसाठी समर्पित पहिल्यांदाच भव्य परिषद मुंबईत आयोजित होणार आहे.
‘ब्रोकोली लागवडीपासून ते तुमच्या आरोग्यापर्यंत’ या थीमवर ही परिषद गुरुवारी (ता. १५) मुंबईत होईल. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. १६) नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील नंदूर शिंगोटे गावात शेत भेट आणि थेट लागवड प्रदर्शन आयोजित केले जाईल.
परिषदेचा उद्देश ब्रोकोली शेती, उत्पादन तंत्र, अन्न तंत्रज्ञान आणि त्याचे व्यापक आरोग्यदायी फायदे अधोरेखित करणे आहे. ब्रोकोलीमध्ये पोटॅशियम, फायबर, सल्फोराफेनसारखे शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन के आणि क्लोरोफिल यांसारखे आवश्यक पोषक घटक भरपूर प्रमाणात असतात. हे घटक रक्तदाब नियंत्रित करण्यास, हृदयरोग, कर्करोग आणि मधुमेह प्रतिबंध करण्यास, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास, दाह कमी करण्यास, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्यास, आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास आणि हाडे व त्वचेच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात. याशिवाय, त्यात उल्लेखनीय कॅन्सरविरोधी गुणधर्म आहेत.
जपान सरकारचे कॉन्सल जनरल यागी कोजी, भारत सरकारचे कृषी आयुक्त डॉ. पी. के. सिंग, क्रिकेटपटू कृष्णमाचारी श्रीकांत, प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर, सकाता सीड युरोपचे असोसिएट मॅनेजिंग डायरेक्टर जेवियर बर्नाबेऊ हे प्रमुख मान्यवर म्हणून सहभागी होतील.
कार्यक्रमात सह्याद्री फार्म, केनएग्रो आणि के. बी. एक्स्पोर्टसारख्या प्रमुख शेतकरी आणि निर्यातदार तसेच रिलायन्स रिटेल, अमेझॉन, गोफ्रेश, प्राइम फ्रेश, टेसोल आणि क्रिस्टल कोल्ड स्टोरेजसारख्या कोल्ड चेन भागीदारांचा समावेश असेल.
