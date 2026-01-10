धारावीत मतदानावर बहिष्काराचा इशारा
चाळीतील असुविधांमुळे मतदानावर बहिष्काराचा इशारा
प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याची धारावीतील रहिवाशांची खंत
संजय शिंदे ः सकाळ वृत्तसेवा
धारावी, ता. १० (बातमीदार) ः पालिकेच्या जी/उत्तर प्रभाग कार्यालयांतर्गत असलेल्या प्रभाग क्रमांक १८६ मधील संत कक्कया मार्गावरील के. एम. चौगुले केरूशेठ चाळीतील रहिवाशांनी मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
चाळीत आजतागायत मूलभूत सुविधा, विशेषतः शौचालयांची व्यवस्था नसल्याने रहिवाशांना कठीण परिस्थितीत जीवन जगावे लागत असल्याने येथील रहिवाशांनी बहिष्काराची भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘हर घर शौचालय’ या धोरणाकडे आमदार, खासदार तसेच पालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा गंभीर आरोप रहिवासी करीत आहेत. चौगुले चाळीत एकही सार्वजनिक शौचालय नसल्याने महिला, ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांना दुसऱ्या विभागातील शौचालयाचा वापर करावा लागत आहे. शौचालय मिळावे, यासाठी रहिवाशांना वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करावा लागतोय.
येथील रहिवाशांनी अनेकदा महापालिका कार्यालय, लोकप्रतिनिधींना निवेदने दिली, पत्रव्यवहार केला. तसेच प्रत्यक्ष भेटीही घेतल्या. विशेष म्हणजे, ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लोकशाहीदिनात चौगुले चाळीत मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन शौचालये बांधण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते; मात्र तरीही आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी माहिती रहिवाशांनी दिली.
रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, जी उत्तर विभागातील अधिकारी, पालिका प्रशासन यांनी या प्रकरणाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. सध्या नवीन डीआरपीचा आधार पुढे करून प्रशासनाने चार शौचालये बांधण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे; मात्र ही मागणी डीआरपी लागू होण्यापूर्वीपासून असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.
अन्यायी वागणुकीमुळे चौगुले चाळीतील रहिवाशांवर अन्याय होत असल्याचे रहिवासी सांगतात. या मागणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह विविध उच्चस्तरीय यंत्रणांकडेही पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे; मात्र अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही, अशी खंत रहिवाशांनी व्यक्त केली.
शौचालयाच्या मागणीसाठी आम्हा तरुणांना व रहिवाशांना गेली अनेक वर्षे सर्व ठिकाणी लढावे लागत आहे. तर मग संविधानाने आम्हाला नागरिक म्हणून दिलेला अधिकार कधी मिळणार, अशी प्रतिक्रिया रहिवासी योगेश कांबळे यांनी दिली.
चौगुले चाळीतील रहिवाशांना किमान चार शौचालयांसह आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने पालिका निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याच्या मनःस्थितीत आम्ही आहोत.
- समीर शंकर व्हटकर, स्थानिक रहिवासी
