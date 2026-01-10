‘खाकीतील सखी’ उपक्रमातून कर्जत रेल्वे स्थानकात महिला सुरक्षिततेचा जागर –
‘खाकीतील सखी’ उपक्रमातून महिला सुरक्षिततेचा जागर
कर्जत रेल्वे स्थानकात अभिनवच्या विद्यार्थिनींचा उत्स्फूर्त सहभाग
कर्जत, ता. १० (बातमीदार) ः मुंबई लोहमार्ग पोलिस आयुक्तालयाच्या कायदा व सायबर साक्षरता अभियानाअंतर्गत ‘रेझींग डे’ सप्ताहानिमित्ताने कर्जत रेल्वे पोलिस स्थानक व अभिनव ज्ञान मंदिर प्रशाला यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘खाकीतील सखी’ उपक्रम राबविण्यात आला. याअंतर्गत महिला सुरक्षिततेबाबत जनजागृती अभियान राबविण्यात आले. या अभियानाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
कर्जत शहरातील अभिनव ज्ञान मंदिर प्रशालेच्या गाईड विभागातील विद्यार्थिनींनी गुरुवारी (ता. ८) कर्जत रेल्वे स्थानक परिसरात महिला सुरक्षिततेविषयी विशेष जनजागृती मोहिम राबविली. या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शन अभिनव ज्ञान मंदिर प्रशालेच्या गाईड कॅप्टन जयमाला जांभळे यांनी केले. यावेळी कर्जत लोहमार्ग पोलिस उपनिरीक्षक सूर्यकांत देसाई यांनी बाल अत्याचाराबाबत आणि विविध कायदेशीर बाबींविषयी विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन केले. तसेच गुन्ह्याची तक्रार कशी करावी, गुन्हेगारांना होणाऱ्या शिक्षा व कारावासाबाबत महेश क्षिरसागर यांनी सविस्तर माहिती दिली.
या कार्यक्रमास कर्जत लोहमार्ग पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तानाजी खाडे, पोलिस उपनिरीक्षक प्रविण कांबळे, सूर्यकांत देसाई, पोलिस हवालदार राजेंद्र बागुल, महेश क्षीरसागर, पोलिस शिपाई संतोष संबटवाड, अजय शिर्के, हमीद शेख, नाना माने आदी उपस्थित होते. तसेच अभिनव ज्ञान मंदिर प्रशालेचे मुख्याध्यापक व्ही. बी. शिंदे, उपमुख्याध्यापिका मिताली मुसळे, पर्यवेक्षक विनोद पवार, हरीशचंद्र कर्पे व सहाय्यक शिक्षिका मधुरा पवार यांच्यासह शिक्षकवृंद मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
पथनाट्य, एकांकिकेचे सादरीकरण
या उपक्रमात विद्यार्थिनींनी लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रवाशांसमोर महिला सुरक्षा या विषयावर पथनाट्य, एकांकिका व गीतांचे सादरीकरण केले. या माध्यमातून महिलांना रेल्वे प्रवासादरम्यान मिळणाऱ्या सुरक्षिततेबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती देण्यात आली. या उपक्रमात एकूण ३५ विद्यार्थिंनीनी सहभाग घेतला.
