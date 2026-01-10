श्रीवर्धन नगरपरिषदेचे सुलभ शौचालय बंद अवस्थेत.
श्रीवर्धन, ता. १० (वार्ताहर) ः प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत उभारलेले श्रीवर्धन नगरपरिषदेचे सार्वजनिक शौचालय आणि स्नानगृह हे कंत्राटदाराअभावी दोन वर्षे बंदावस्थेत आहे. यामुळे सार्वजनिक शौचालयाच्या इमारतीचा वापर पर्यटक हे खाद्यपदार्थांच्या पिशव्या आणि रिकाम्या बाटल्या टाकण्यासाठी करताना दिसतात.
श्रीवर्धन नगरपरिषदेमार्फत मठाचा गवंड व शासकीय विश्रामगृहानजीकच्या आवारात समुद्र किनाऱ्यावर पर्यटकांना नैसर्गिक विधी करीता सार्वजनिक शौचालय आणि स्नानगृह व कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र खोली अशी अल्प दरात व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, मठाचा गवंड येथील सार्वजनिक शौचालय आणि स्नानगृहाचे कंत्राट घेण्यास कोणीच उत्सुक नसल्याने हे सुलभ शौचालय व स्नानगृह बंदावस्थेत आहे.
समाजकंटकांकडून नासधूस
समुद्र किनाऱ्यावरील पर्यटक संख्या बघता मठाचा गवंड येथील सुलभ शौचालय सुरू होणे गरजेचे होते. परंतु, दोन वर्षे बंदावस्थेत असलेल्या या स्नानगृहाची पर्यटकांनी कचरा पेटी केली असून मद्याच्या रिकाम्या बाटल्या आढळून येतात तर काही समाजकंटकांनी बेसीन, शौचालय व स्नानगृहाची नासधूस केली आहे. पर्यटकांनी याबाबतीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून ज्येष्ठ नागरिक, महिला वर्ग आणि शालेय सहलीच्या विद्यार्थिनींना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
(फोटो - मठाचा गवंड येथील सार्वजनिक शौचालय व स्नानगृहाची दुरावस्था.)
