खासदार शाहू महाराज यांचा सत्कार
वाढदिवसानिमित्त अन्नछत्र मंडळाकडून अभीष्टचिंतन
मुंबई, ता. १० : कोल्हापूरचे खासदार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांच्या वाढदिवसानिमित्त अक्कलकोट येथील श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळातर्फे सत्कार करण्यात आला.
कोल्हापूर येथे खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांच्या वाढदिवसानिमित्त श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळ ट्रस्ट परिवार, अक्कलकोटवासीय आणि भोसले परिवार (घराणे) यांच्यातर्फे श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष जनमेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले आणि कार्यकारी अध्यक्ष अमोलराजे जनमेजयराजे भोसले यांच्यावतीने मंडळाचे विश्वस्त व पालखी पादुका परिक्रमेचे मुख्य संयोजक संतोष भोसले यांनी सत्कार करून शुभेच्छा दिल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांची आकर्षक प्रतिमा, श्री स्वामी समर्थ महाराजांची मूर्ती व प्रतिमा, कृपावस्त्र, भारतरत्न लता मंगेशकर यांची भक्तिगीतांची सीडी आणि पुष्पगुच्छ देऊन वाढदिवसानिमित्त अभीष्टचिंतन करण्यात आले. तसेच अन्नछत्र मंडळाचे सचिव ह.भ.प. श्यामराव मोरे यांनीही वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. महाराष्ट्र शासनाचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र गायकवाड यांनी श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष जनमेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले यांच्याशी संवाद साधून खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांचे अभीष्टचिंतन करून शुभेच्छा दिल्या.
पालखी पादुका परिक्रमेचे स्वागत
श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाच्या वतीने महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा या राज्यांत श्री स्वामी समर्थ महाराजांची पालखी पादुका परिक्रमा निघालेली आहे. सध्या पालखी पादुका परिक्रमा कोल्हापूर शहर व जिल्ह्यात असून, पालखी पादुका परिक्रमेचे कोल्हापूर शहर व जिल्ह्यात स्वामी भक्तांकडून जोरदार स्वागत होत आहे.
कोल्हापूर : खासदार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांच्या वाढदिवसानिमित्त अन्नछत्र मंडळाचे विश्वस्त व पालखी पादुका परिक्रमेचे मुख्य संयोजक संतोष भोसले यांनी अभीष्टचिंतन केले.
