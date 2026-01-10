मराठी शाळा वाचवा
समता विद्यामंदिर शाळेचा उपक्रम

घाटकोपर, ता. १० (बातमीदार) : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असला, तरी प्रत्यक्षात मराठी शिकण्यासाठी मराठी शाळाच दुर्मिळ होत चालल्या आहेत. मराठी भाषेचा खरा समृद्ध वारसा म्हणजे मराठी शाळा असून, त्या वाचवणे ही काळाची गरज बनली आहे. याच उद्देशाने ‘मराठी शाळा वाचवा’ हा उपक्रम साकीनाका येथील समता विद्यामंदिर शाळेत राबविण्यात आला.
उपक्रमात शाळेतील विद्यार्थांनी फलक झळकावत आणि घोषणा देत मराठी शाळांचे महत्त्व अधोरेखित केले. मराठी शाळा टिकवण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी समता शिक्षण संस्थेचे सचिव राजेश सुभेदार प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. तसेच संस्थेच्या कार्याध्यक्षा ज्योती सुभेदार या मार्गदर्शन देत असतात.

