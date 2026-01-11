सायबर फसवणुकीचे जाळे
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : उल्हासनगर आणि कल्याण परिसरात सक्रिय असलेल्या एका टोळीने ऑनलाइन माध्यमातून नागरिकांना विविध प्रलोभने दाखवून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. जानेवारी २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील अनेक नागरिक या सायबर फसवणुकीचे बळी ठरल्याचे तपासात समोर आले आहे. उल्हासनगर गुन्हे शाखेने पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करत या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू केला आहे.
उल्हासनगर-कल्याण परिसरात वर्षभरात घडलेल्या ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीने पोलिस यंत्रणेलाही सतर्क केले आहे. साहिल राजकुमार महाजन, कुनाल वसिटा, बाबू वसिटा, यश (पूर्ण नाव नाही), गौरव बंड तसेच त्यांच्या इतर साथीदारांनी संगनमत करून नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या सर्वांनी उल्हासनगर ४ येथील श्रीराम चौक परिसरातील एटीएम मशीन, तसेच उल्हासनगर व कल्याण भागातील विविध बँकांमधील खात्यांचा वापर करून हा गैरप्रकार करण्यात आला आहे. ऑनलाइन माध्यमातून नागरिकांशी संपर्क साधून, आकर्षक परतावा, गुंतवणूक, आर्थिक लाभ अथवा इतर प्रलोभने दाखवून त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात येत आहे. यानंतर नागरिकांना वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा करण्यास सांगितले जाते. जमा झालेली रक्कम आरोपींकडून नियमितपणे एटीएमद्वारे काढून घेतली जाते. मात्र, नागरिकांना दिलेली कोणतीही आश्वासने पूर्ण न करता ही रक्कम वापरून आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास उल्हासनगर गुन्हे शाखा, युनिट–४ यांनी हाती घेतला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक योगेश आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपी आणि त्यांच्या इतर साथीदारांचा शोध सुरू आहे. सध्या संबंधित आरोपींचे पूर्ण पत्ते अद्याप निष्पन्न झाली नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
नागरिकांना आवाहन
पोलिस प्रशासनाने नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या ऑनलाइन प्रलोभनांना किंवा झटपट नफ्याच्या ऑफर्सना बळी पडू नये. संशयास्पद व्यवहार, कॉल, लिंक किंवा गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांची माहिती तत्काळ जवळच्या पोलिस ठाण्यात अथवा सायबर सेलला देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ऑनलाइन व्यवहारात सावधगिरी हाच सुरक्षिततेचा खरा मंत्र आहे, असा इशाराही पोलिसांनी यावेळी दिला आहे.
