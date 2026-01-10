उल्हासनगरात डान्स बारवर कारवाई
उल्हासनगर, ता. १० (वार्ताहर) : शहरात कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या अनैतिक व्यवसायावर अखेर पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे. मध्यवर्ती पोलिसांनी मध्यरात्री केलेल्या धडक कारवाईत आंचल पॅलेस डान्स बार अँड रेस्टॉरंटमध्ये विनापरवाना सुरू असलेला नियमबाह्य व अश्लील व्यवसाय उघडकीस आला. या छाप्यात १० महिला वेटरांसह तब्बल १५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उल्हासनगर कॅम्प नंबर ३ हद्दीतील आंचल डान्स बार अँड रेस्टॉरंटमध्ये विनापरवाना व नियमबाह्य पद्धतीने व्यवसाय चालवून अश्लील कृत्यांना उत्तेजन दिले जात असल्याची माहिती मध्यवर्ती पोलिस ठाण्याच्या पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर अवताडे यांच्या पथकाने छापा टाकला. छाप्यादरम्यान बारमध्ये १० महिला वेटर ग्राहकांशी योग्य अंतर न ठेवता अश्लील हावभाव व कृती करताना आढळून आल्या. विशेष म्हणजे, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी महिला वेटरांना तोकडे व आक्षेपार्ह कपडे परिधान करण्यास भाग पाडले जात असल्याचेही पोलिसांच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी बार व्यवस्थापकासह एकूण १५ आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
