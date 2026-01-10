निवडणूक प्रचार साहित्य विक्रीला अच्छे दिन
निवडणूक प्रचार साहित्य विक्रेत्यांचे अच्छे दिन
महापालिका निवडणुकीत आर्थिक उलाढालीला वेग
वसई, ता. १० (बातमीदार) : निवडणुका म्हटले की प्रचार साहित्य आलेच. अशात उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर प्रचार साहित्य खरेदीसाठी विविध पक्षांतील कार्यकर्त्यांची एकच धावपळ सुरू होते. अनेक वर्षांनंतर जाहीर झालेल्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मात्र निवडणूक प्रचार साहित्याच्या विक्रेत्यांना यंदा अच्छे दिन आले असून, याबाबत व्यापारीवर्गाकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
राज्यातील इतर महापालिका निवडणुकांप्रमाणेच वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणूक प्रचारालादेखील वेग आला आहे. प्रभागातील प्रत्येक मतदारांच्या घराघरात जाऊन येथे जोरदार प्रचार सुरू आहे. या सर्व प्रक्रियेत उमेदवार नवीन पोशाखाला पसंती देत असल्याने रंगीबिरंगी किंवा सफेद जॅकेट व सुती शर्टाची मागणी वाढली आहे. तसेच यंदा निवडणुकांत महिला उमेदवारांची लक्षणीय संख्या पाहता विविध रंगांतील साड्या व अन्य पोशाखाची विक्रीदेखील जोमाने सुरू आहे. त्याचप्रमाणे झेंडे, मफलर, निशाणी आणि टोपी अशा प्रचार साहित्याला प्रमुख मागणी आहे. या सर्व वस्तूंची मागणी मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्याचा चांगला परिणाम थेट व्यवसायावर होत आहे. यामुळे वसई-विरारच्या आर्थिक उलाढालीलादेखील वेग आला आहे. प्रचाराचे आता काही दिवस शिल्लक असतानाही विविध पक्ष्यांच्या वतीने प्रचार साहित्य खेरीदीची मागणी वाढतच असल्याने ती पूर्ण करण्यासाठी व्यापारीवर्गाची दमछाक होत आहे. विक्रेत्यांसह प्रचार साहित्य निर्मिती करणाऱ्या कामगारांनाही दिवस-रात्र एक करून पुरवठा पूर्ण करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे.
उमेदवारांनी सुरुवातीपासूनच प्रचारादरम्यान चारचौघांत उठून दिसण्याच्या दृष्टीने आकर्षिक पोशाखालाही प्राथमिकता दिली. पुरुष उमेदवारांचा विचार करता जॅकेट, सुती व खादी कपड्यांप्रमाणेच सफेद रंगाच्या शर्टलाही पसंती देण्यात आली, तर महिला उमेदवारांनीदेखील विविध रंगी साड्यांना आपली पसंती दर्शविली आहे. त्यामुळे प्रचार साहित्याची विक्री करणाऱ्यांसह कपडे विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनाही चांगलाच नफा झाला आहे.
वसई-विरार महापालिका निवडणूक प्रचारासाठी उमेदवारांना लागणारे सर्व साहित्य आमच्याकडे उपलब्ध आहे. विविध पक्षांच्या मागणीनुसार आम्ही त्यांना साहित्याचा पुरवठा करीत आहोत. निवडणूक प्रचाराला काही दिवस शिल्लक असले, तरी साहित्याची मागणी अद्याप कायम आहे. तसेच साहित्याचा तुटवडा निर्माण झाला तरी आम्ही सर्वतोपरी साहित्याचा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
- वरुण अच्छीपालिया, व्यावसायिक, वसई
साहित्य व दर
विविध पक्षांचे झेंडे : ६ ते १५० रुपये
मफलर : ६ - २० रुपये
टोपी : १० ते १०० रुपये
शिट्टी : १० रुपये
सुती शर्ट : ७०० - १,५०० रुपये
सफेद शर्ट : ५०० ते ८०० रुपये
जॅकेट : ८०० ते १,००० रुपये
वसई : दुकानात विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेले प्रचार साहित्य.
