भाजपच्या दोन माजी नगरसेविका शिवसेनेत

भाईंदर, ता. १० (बातमीदार) : भाजपने उमेदवारी नाकारल्याने नाराज असलेल्या भाजपच्या दोन माजी नगरसेविकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (ता. १०) पक्षप्रवेशाचा सोहळा पार पडला.
नरेंद्र मेहता यांच्यामुळे व्यथित होऊन अनेकजण पक्ष सोडत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हिंदुत्वाच्या व विकासाच्या मार्गावर शिवसेना चालत आहे. त्यामुळे अनेकजण शिवसेनेत प्रवेश करत असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. दोन दिवसांपूर्वीच भाजपच्या आणखी एक माजी नगरसेविका अनिता मुखर्जी यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता; मात्र दुसऱ्या दिवशी त्यांनी पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावर बोलताना सरनाईक म्हणाले, भाजपमधून शिवसेनेत आलेल्यांना दमदाटी करून पुन्हा पक्षात प्रवेश दिला जात आहे; परंतु असे लोक पुन्हा आपली भेट घेऊन शिवसेनेचे काम करीत असल्याचा टोलाही सरनाईक यांनी लगावला आहे.
उपऱ्यांना संधी
आठ वर्षे पक्षासाठी काम केल्यानंतरही उमेदवारी नाकारण्यात आली; मात्र प्रभागाशी ज्यांचा संबंध नाही, कधी पक्षासाठी काम केले नाही, अशा बाहेरच्या व्यक्तींना भाजपने उमेदवारी दिल्याने शिवसेनेत प्रवेश केल्याचे दीपाली मोकाशी, वीणा भोईर यांनी सांगितले.
