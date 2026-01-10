नादुरुस्त ट्रकला टेम्पोची धडक
नादुरुस्त ट्रकला टेम्पोची धडक
टेन नाका उड्डाणपुलावरील घटना, चालक गंभीर जखमी
मनोर, ता. १० (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील टेन नाका उड्डाणपुलावर नादुरुस्त ट्रकला टेम्पोने धडक दिली होती. या अपघातात टेम्पोचालक गंभीर जखमी झाला असून पेट्रोलिंग पथक, महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या पोलिसांच्या हलगर्जीमुळे अपघात झाल्याचा आरोप केला जात आहे. गंभीर जखमी टेम्पोच्या चालकाला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
टेन नाका उड्डाणपुलाच्या मुंबई मार्गिकेवर सिमेंट ब्लॉक वाहतूक करणारा ट्रक बंद पडला होता. या ट्रकमुळे महामार्गाची तिसरी मार्गिका वाहतुकीसाठी बंद झाली होती; पण ट्रक महामार्गावरून हटवण्यासाठी पेट्रोलिंग पथक, महामार्ग सुरक्षा विभागाने कार्यवाही केली नाही. तसेच वाहनचालकांना धोक्याच्या सूचना देण्यासाठी सूचना फलक, बॅरिकेड्स किंवा सिग्नल लावले नव्हते. अशातच शुक्रवारी दुपारी ३.३०च्या सुमारास मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव वेगातील टेम्पोने नादुरुस्त ट्रकला धडक दिली. अपघातात टेम्पोच्या केबिनचा चक्काचूर झाला असून चालक गंभीर जखमी आहे. समाजसेवक अकील सय्यद यांनी जखमी टेम्पोचालकाला रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे.
-----------------------------------
पथकाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर नादुरुस्त तसेच बंद पडलेल्या वाहनांमुळे अपघातांचे प्रकार वारंवार घडत आहे. या घटनांमध्ये वाहनचालक, प्रवाशांचा बळी जात असल्यामुळे पेट्रोलिंगसाठी पथक नेमले होते; पण पथकाकडून नादुरुस्त वाहनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने आणखी किती निष्पापांचे बळी घेणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.