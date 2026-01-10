नगराध्यक्ष उत्तम घरत यांचा सत्कार
नगराध्यक्ष उत्तम घरत यांचा सत्कार
मनोर (बातमीदार) ः पालघर नगर परिषदेचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष उत्तम घरत यांचा पालघर शहरातील मुस्लिम बांधवांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. मशीद ट्रस्ट आणि मुस्लिम बांधवांच्या वतीने घरत यांना शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आले.
शहरातील ग्रामीण रुग्णालयालगत असलेल्या मशिदीत शुक्रवारी (ता. ९) एका छोटेखानी कार्यक्रमात हा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला मशिदीचे ट्रस्टी रफिक लूलानिया, पालघर जिल्हा तंजीमचे साजिद शेख, मशिदीचे इमाम, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. या वेळी पालघर शहरातील मुस्लिम समाजाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर तसेच शिवसेना पक्षावर विश्वास दाखविल्याबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केले. तसेच शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन काम करण्याचे स्पष्ट केले.