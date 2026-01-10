ठाण्यात ''परदेशी पाहुण्यां''चे आगमन
ठाण्यात ‘परदेशी पाहुण्यां’चे आगमन
सीगल पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने खाडीकिनारे गजबजले
ठाणे, ता. १० (बातमीदार) : राज्यात थंडीची चाहूल लागताच ठाणे शहरात परदेशी पाहुण्यांचे आगमन झाले आहे. उत्तर युरोप आणि सायबेरिया या अति थंड प्रदेशांतील देखणे सीगल पक्षी ठाण्याच्या खाडीकिनारी आणि तलावांवर विसावले असून, त्यांच्या आगमनाने निसर्गप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. दरवर्षी नोव्हेंबरच्या उत्तरार्धात हे पक्षी हजारो मैलांचा प्रवास करून महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर दाखल होतात. ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबईतील खाडी परिसर ही त्यांची आवडती ठिकाणे आहेत. साधारणपणे फेब्रुवारीअखेर किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हे पक्षी येथे मुक्काम करतात. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा सीगल पक्ष्यांची संख्या अधिक असल्याचे निरीक्षण पर्यावरणतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे.
सीगल पक्ष्यांचे विलोभनीय थवे पाहण्यासाठी ठाण्यातील मासुंदा तलाव (तलाव पाळी), उपवन तलाव आणि खाडी परिसरात नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. सायंकाळच्या वेळी या पक्ष्यांसोबत सेल्फी घेण्यासाठी आणि त्यांचे फोटो टिपण्यासाठी लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वच जण उत्साहाने हजेरी लावत आहेत. पक्ष्यांना पाहण्याच्या उत्साहात अनेक नागरिक त्यांना आकर्षित करण्यासाठी ब्रेड, बिस्किटे किंवा फरसाण यांसारखे पदार्थ खाऊ घालत आहेत. पक्षीप्रेमी आणि तज्ज्ञांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
लांबूनच निरीक्षण करा
सीगल पक्ष्यांना मानवी खाद्य देणे त्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते. हे पदार्थ पचवणे त्यांना कठीण जाते आणि त्यामुळे त्यांच्या नैसर्गिक जीवनशैलीवर परिणाम होतो. नागरिकांनी या परदेशी पाहुण्यांचे लांबूनच निरीक्षण करावे आणि त्यांना कोणतेही बाहेरील खाद्य देऊ नये.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.