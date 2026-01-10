''आम्ही आमच्या जीवावर निवडून येऊ!''
शिंदे गटाच्या महिला उमेदवाराची चित्रफीत व्हायरल
ठाणे, ता. १० (सकाळ वृत्तसेवा) : ठाणे महापालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असतानाच कळवा-विटावा परिसरात सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्या महिला उमेदवाराने मतदारांशी केलेल्या अरेरावीचा प्रकार समोर आला आहे. प्रभाग क्रमांक २४ ‘अ’मधील उमेदवार प्रियांका पाटील यांना गेल्या पाच वर्षांतील कामांचा जाब विचारला असता, ‘आम्ही आमच्या जीवावर निवडून येऊ. जा, दुनियेला सांगा नोटाला मतदान करा,’ असे वादग्रस्त विधान त्यांनी केले. या घटनेची चित्रफीत (व्हिडिओ) समाजमाध्यमांवर वेगाने प्रसारित होत असून, पाटील यांच्यावर सर्वच स्तरांतून टीका होत आहे.
विटावा, भोलानगर, आनंदनगर आणि गणपतीपाडा या भागांचा समावेश असलेल्या प्रभाग २४ ‘अ’मधून प्रियांका पाटील पुन्हा एकदा निवडणूक लढवत आहेत. प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात त्या घरोघरी जाऊन मतदारांच्या भेटी घेत आहेत. एका वस्तीत प्रचार सुरू असताना काही महिलांनी त्यांना अडवून ‘गेल्या पाच वर्षांत प्रभागात नेमकी काय विकासकामे केली?’ असा प्रश्न विचारला.
आपल्याच मतदारांनी विचारलेला या साध्या प्रश्नामुळे उमेदवार संतापल्या. शांतपणे उत्तर देण्याऐवजी त्यांनी अरेरावीची भाषा वापरली. चित्रफितीत दिसत असल्याप्रमाणे त्या महिलांना उद्देशून म्हणाल्या, ‘अरे जा, दुनियेला सांगा नोटाला मतदान टाका. आम्ही आमच्या जीवावर निवडून येऊ.’ त्यावर स्थानिक महिलांनी ‘आम्ही या भागातील नागरिक आहोत, प्रश्न विचारणारच,’ असे ठणकावून सांगितले.
सोशल मीडियावर टीकेची झोड
माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांची कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर आता प्रियांका पाटील यांचीही चित्रफीत विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत ठरली आहे. सत्तेच्या मस्तीतून अशा प्रकारची विधाने केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मतदानासाठी अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना अशा वादांमुळे सत्ताधारी पक्षाची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
