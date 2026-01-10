नववर्षाच्या खर्चावरून राडा
नववर्षाच्या खर्चावरून राडा
अंबरनाथ, ता. १० (वार्ताहर) : ३१ डिसेंबरच्या खर्चाच्या हिशेबावरून झालेल्या वादातून अंबरनाथमधील एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या सचिवावर लोखंडी रॉडने हल्ला करण्यात आला. ही घटना गुरुवारी (ता. १) रात्री पालेगाव येथील परशुराम वेदांत सोसायटीत घडली. या हल्ल्यात सचिव सुमीत गायकवाड यांचा डावा हात फ्रॅक्चर झाला असून सर्व घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नववर्षाच्या स्वागतासाठी काही सदस्यांनी केलेल्या खर्चाचे पैसे मागितले असता, समितीची पूर्वपरवानगी न घेता हा खर्च केला आहे, असे सुमीत यांनी सांगितले. यावरून संतापलेल्या मिलिंद निकम, रोहन निकम, आदिल काझी आणि सिमरन काझी यांनी सुमीत यांना शिवीगाळ करत रॉडने बेदम मारहाण केली. याप्रकरणी नियोजनबद्ध रीतीने हल्ला करूनही पोलिसांनी केवळ चापटमारीचा गुन्हा नोंदवला असून, उलट आमच्या कुटुंबावरच खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत, असा आरोप गायकवाड कुटुंबाने केला आहे. शिवाजीनगर पोलिसांनी याप्रकरणी परस्पर गुन्हे दाखल केले असून पोलिस अंमलदार एस. एम. सापुंची अधिक तपास करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.