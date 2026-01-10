घरातून १६ लाखांचे दागिने चोरीला
घरातून १६ लाखांचे दागिने लंपास
ठाणे, ता. १० : मुलाला तातडीने रुग्णालयात नेण्याच्या घाईत खिडकीच्या स्लाइडिंगवर ठेवलेले १६ लाख रुपये किमतीचे हिऱ्याचे दागिने चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना कळव्यात घडली आहे. याप्रकरणी घरकाम करणाऱ्या महिलेवर संशय व्यक्त करण्यात आला असून कळवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
तक्रारदार सीमा मोरे या कळव्यातील बुधाजीनगर परिसरात राहतात. त्या आणि त्यांचे पती यांचा अमेरिकेत आयटी कन्सल्टन्सीचा व्यवसाय आहे. बुधवारी (ता. ७) रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा मुलगा ओमकार याला अचानक उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. त्याला तातडीने ठाण्यातील ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी सीमा यांची धावपळ झाली. या वेळी त्यांनी घाईघाईत आपल्या हातातील १० लाख रुपयांचे डायमंड ब्रेसलेट आणि सहा लाख रुपयांच्या दोन अंगठ्या बेडरूमच्या खिडकीच्या स्लाइडिंगवर ठेवल्या आणि त्या मुलाला घेऊन रुग्णालयात गेल्या. दुसऱ्या दिवशी, गुरुवारी (ता. ८) पहाटे त्या घरी परतल्या आणि थकल्या असल्याने झोपी गेल्या. शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी जेव्हा त्यांनी दागिन्यांची शोधाशोध केली, तेव्हा खिडकीवर ठेवलेले दागिने गायब असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. घरात शोध घेऊनही दागिने न मिळाल्याने त्यांनी पोलिसांत धाव घेतली. आपल्या घरी काम करणाऱ्या संगीता जाधव नामक महिलेने हे दागिने नेल्याचा संशय सीमा मोरे यांनी तक्रारीत व्यक्त केला आहे.
