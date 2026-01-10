मिरा-भाईंदरमध्ये अवतरले यमराज
मिरा-भाईंदरमध्ये अवतरले यमराज
नियम मोडणाऱ्यांना समज, वाहतूक पोलिसांचा उपक्रम
भाईंदर, ता. १० (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमधील प्रमुख नाक्यांवर प्रत्यक्ष यमराज अवतरले होते. वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करा, अन्यथा आपली भेट अटळ आहे, अशी समज या वेळी वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना देण्यात आली.
मिरा-भाईंदर पोलिसांच्या वाहतूक शाखेने शनिवारी (ता. १०) एक विशेष मोहीम राबवत वाहनचालकांमध्ये नियमांबद्दल जागृती केली. भाईंदर पूर्वेकडील गोल्डन नेस्ट नाका, मिरा रोड रेल्वे स्थानक, काशीमिरा नाका याठिकाणी वाहतूक पोलिसांनी नियम मोडणारे दुचाकीस्वार, चारचाकी चालक तसेच रिक्षाचालक यांना समज दिली. दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट घालणे, त्याचप्रमाणे चारचाकी चालकांनी सीटबेल्ट लावणे किती आवश्यक आहे, याची माहिती देण्यात आली. या वेळी रिक्षाचालकांनाही गणवेश घालणे अनिवार्य असल्याचे समजावून सांगण्यात आले. तसेच गुलाबपुष्प देऊन नियम पाळण्याचे आवाहन केले.
----------------------
मिरा-भाईंदर शहरातील तीन प्रमुख नाक्यांवर समाजप्रबोधन मोहीम राबवून एक हजाराहून अधिक वाहनचालकांना नियमांचे पालन करण्याची समज देण्यात आल्याची माहिती वाहतूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सतीश शिवरकर यांनी दिली.
