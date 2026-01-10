अखेर तुषार आपटेंचा स्वीकृत नगरसेवक पदाचा राजीनामा!
तुषार आपटेंची गच्छंती
भाजपच्या निर्णयावर बदलापुरात संतापाचा उद्रेक
बदलापूर, ता. १० (बातमीदार) ः शहरात मोठ्या वादाला कारणीभूत ठरलेल्या स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीप्रकरणी अखेर तुषार आपटे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. बदलापूरमधील खासगी शाळेतील दोन चिमुकल्यांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात संबंधित शाळेचे सचिव असलेले तुषार आपटे हे सहआरोपी असताना भाजपने त्यांना स्वीकृत नगरसेवकपद दिल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
‘सकाळ’ वृत्तपत्राने ही बाब सातत्याने लावून धरल्यानंतर राजकीय व सामाजिक दबाव वाढत गेला. अखेर तुषार आपटे यांनी बदलापूर नगर परिषदेच्या उपमुख्याधिकाऱ्यांकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. हा राजीनामा आता ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे; मात्र देशभर गाजलेल्या या गंभीर प्रकरणात सहआरोपी असलेल्या व्यक्तीला स्वीकृत नगरसेवकपद कसे दिले, असा सवाल उपस्थित करीत बदलापूरकरांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
स्वेच्छेने स्वीकृत पदाचा राजीनामा
राजीनामा देताना तुषार आपटे यांनी, आदर्श विद्यामंदिर संस्था व भाजप पक्षाचे नाव खराब होऊ नये. दोन्ही संघटनांची बदनामी होऊ नये, यासाठी मी स्वेच्छेने स्वीकृत सदस्यपदाचा राजीनामा देत आहे, असे स्पष्टीकरण दिले आहे; मात्र पद मिळाल्यापासून अवघ्या एका दिवसातच भाजपवर टीकेची झोड उठली होती. राज्यभरात महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अकोटमधील भाजप-एमआयएम युती, अंबरनाथमधील काँग्रेससोबतची युती यामुळे भाजपवर ‘सत्तेसाठी काहीही’ अशी टीका होत आहे.
रोष अद्यापही कायम
बदलापुरातील या नियुक्तीमुळे भाजपला राज्यभरात टीकेचे धनी व्हावे लागले. तुषार आपटे यांनी जरी राजीनामा दिला असला, तरी भाजपच्या या निर्णयामुळे बदलापुरात निर्माण झालेला रोष अद्यापही कायम आहे. आता रिक्त झालेल्या स्वीकृत नगरसेवकपदावर भाजपकडून कोणाच्या नावाची घोषणा होते आणि पक्षनिष्ठा जपणाऱ्या कोणता कार्यकर्ता किंवा पदाधिकाऱ्याला संधी दिली जाते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.
आंदोलनाचा इशारा
शिवसेना (ठाकरे गट) उपशहरप्रमुख गिरीश राणे यांनी, भाजपने तुषार आपटे यांचे स्वीकृत नगरसेवकपद रद्द करावे, अन्यथा बदलापूर बंदची हाक देण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. तसेच तुषार आपटेंचे नगरसेवक पद रद्द करावे, अन्यथा बदलापूर मनसे शाखेतर्फे अविनाश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शहराध्यक्ष निशांत मांडवीकर यांनी दिला होता.
