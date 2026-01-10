प्रताप परदेशी यांची उपशहर प्रमुखपदी नियुक्ती
कल्याण, ता. १० (वार्ताहर) : युवा शिवसैनिक व सामाजिक कार्यकर्ते प्रताप परदेशी यांची शिवसेना कल्याण उपशहर प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवसेना जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे यांनी ही नियुक्ती केली असून, या निवडीबद्दल शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी शुभेच्छा दिल्या. या वेळी माजी नगरसेवक गणेश जाधव, विद्याधर भोईर यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. नियुक्तीनंतर परदेशी यांनी, पक्षाने सोपवलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडून नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि शिवसेना संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी कार्यरत राहणार असल्याचे सांगितले.
