पालिका निवडणुकीसाठी यंत्रणा सज्ज
परभणी, बीड, कल्याणहून युनिट्स दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचा निवडणूक विभाग सज्ज झाला असून, प्रत्यक्ष मतदानासाठी आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम (EVM) मशीनची जुळवाजुळव पूर्ण झाली आहे. बीड, परभणी आणि कल्याण येथून तब्बल सात हजार ६८ कंट्रोल युनिट्स आणि तीन हजार ५०० बॅलेट युनिट्स ठाण्यात दाखल झाले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ठाण्यातील ३३ प्रभागांतील १३१ जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने तयारी केली आहे. दोन हजार १३ केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच १२ हजारांहून अधिक कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी तैनात असतील. दाखल झालेल्या सर्व मशीनची प्राथमिक तांत्रिक तपासणी निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर पूर्ण करण्यात आली आहे.
मतदारांची संख्या आणि सुरक्षा
यंदाच्या निवडणुकीत एकूण १६ लाख ४९ हजार ८६२ मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये आठ लाख ६३ हजार ८७४ पुरुष, सात लाख ८५ हजार ८३० महिला आणि १५८ इतर मतदारांचा समावेश आहे. मतदानाच्या दिवशी केंद्रांवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था, माहिती केंद्र आणि तांत्रिक सहाय्य पथके तैनात असतील, असे निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कुठून किती युनिट्स?
ठिकाण कंट्रोल बॅलेट
परभणी ४०० १,२००
बीड १,४५० २,९९८
कल्याण १,६५० २,८७०
