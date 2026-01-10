दोन पिस्तुलांसह एकाला अटक
कळवा (बातमीदार) : ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या काळात शहरात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली आहे. ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या शोधमोहिमेदरम्यान शिळ-डायघर पोलिसांनी शनिवारी (ता. १०) गोटेघर परिसरातून एका व्यक्तीला दोन गावठी पिस्तुले आणि चार जिवंत काडतुसांसह अटक केली. डायघर पोलिस हद्दीतील गोटेघर येथील साई गॅरेज परिसरात एक व्यक्ती बेकायदा शस्त्रे घेऊन फिरत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी परिसरात सापळा रचून संशयित आरोपीला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतली असता, त्याच्याकडे दोन गावठी बनावटीची पिस्तुले आणि चार जिवंत काडतुसे मिळून आली. आरोपीवर शिळ-डायघर पोलिस ठाण्यात भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला ठाणे जिल्हा न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने आरोपीला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. ही शस्त्रे त्याने निवडणुकीच्या काळात कोणाला पुरवण्यासाठी आणली होती की त्याचा अन्य काही कट होता, याबाबत पोलिस तपास करीत आहेत.
