स्थिर सर्वेक्षण पथकासोबत धक्काबुक्की
नवी मुंबई, ता. १० (वार्ताहर) : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या स्थिर सर्वेक्षण पथकासोबत एका तरुणीने धक्काबुक्की करत पथकाचा कॅमेरा फोडल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ९) सायंकाळी खारघर येथे घडली. यानंतर खारघर पोलिसांनी संबंधित तरुणीविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
पनवेल महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाहनातून बेकायदा नेली जाणारी रोकड, मद्य, अमली पदार्थ, तसेच घातक शस्त्रे पकडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून शहराच्या प्रवेशद्वारांवर, तसेच प्रमुख ठिकाणी स्थिर सर्वेक्षण पथके तैनात करण्यात आली आहेत. ही पथके दिवसाच्या तिन्ही सत्रांत २४ तास वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून त्यांची तपासणी करत आहेत. खारघर येथील हिरानंदानी परिसरात स्थिर सर्वेक्षण पथक क्र.२ तैनात करण्यात आले असून या पथकात शुक्रवारी मोरबे ग्रामपंचायतीचे अधिकारी जनार्दन सरडे (वय ४५) हे पोलिसांसह कर्तव्य बजावत होते.
सायंकाळी पावणेसात वाजण्याच्या सुमारास स्थिर संरक्षण पथकाने एमएच ४६ बीक्यू ७५७९ क्रमांकाची कार अडवून त्याची इन कॅमेरा तपासणी करण्यास सुरुवात केली. या गोष्टीचा राग आल्याने कारमधील मनाली ठाकूर हिने मोठमोठ्याने आरडाओरडा सुरु केली. तसेच पथकातील सदस्य व पोलिस कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करत पथकातील व्हिडिओग्राफरच्या हातातील कॅमेरा हिसकावून तो रस्त्यावर आपटून त्याचे नुकसान केले.
