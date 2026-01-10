कल्याण-डोंबिवलीत ३११ कर्मचाऱ्यांनी बजावला मतदानाचा हक्क
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १० : कल्याण-डोंबिवली महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ अंतर्गत निवडणूक कर्तव्यावर नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी टपाली मतदानाची विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेअंतर्गत शुक्रवारी (ता. ९) दिवसभरात तब्बल ३११ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी टपाली मतदानाचा हक्क बजावला.
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान प्रक्रिया, तर १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत मतदार म्हणून नोंदणी असलेले, मात्र निवडणूक कर्तव्यावर महापालिका, बृहन्मुंबई महापालिका, अंबरनाथ नगर परिषद आदी ठिकाणी नियुक्त असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष मतदान करणे शक्य नसल्याने, त्यांच्या सोयीसाठी महापालिकेने आपल्या हद्दीतील सर्व नऊ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांमध्ये ‘विशेष टपाली मतदान सहायता कक्ष’ स्थापन केले आहेत. या कक्षांमध्ये ९, १० आणि ११ जानेवारीला सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेत अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून टपाली मतदानाचा हक्क बजावू शकतील, अशी व्यवस्था केली आहे. ही टपाली मतदान सुविधा रविवार (ता. ११)पर्यंत उपलब्ध राहणार असल्याची माहिती टपाली मतदान समन्वय अधिकारी विजयकुमार द्वासे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.