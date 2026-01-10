उल्हासनगरात टपाली मतदान प्रक्रिया सुरू
उल्हासनगर, ता. १० (बातमीदार) : येत्या १५ जानेवारीला होणाऱ्या उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिस व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी शनिवार (ता. १०)पासून टपाली मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना १२ जानेवारीपर्यंत टपाली मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे.
आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली टपाली मतदानासाठी स्वतंत्र कक्ष सज्ज केल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी विजयकुमार वाकोडे यांनी दिली. उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीअंतर्गत सिंधू भवन, सपना गार्डन येथील निवडणूक कार्यालयात प्रभाग क्रमांक १०, ११ व १२ साठी टपाली मतदान सुविधा कक्ष सुरू केले आहेत. महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १०, ११ व १२ च्या मतदार यादीत ज्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे नोंदणीकृत आहेत आणि जे निवडणूक कर्तव्यावर असणार आहेत, त्यांनी आपल्या कर्तव्य आदेशाची प्रत जोडून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर केल्यास त्यांना टपाली मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, असे वाकोडे यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाळासाहेब तिडके, गणेश सांगळे, विशाल जाधव, विजयकुमार वाकोडे, मुकेश पाटील आणि संजय शिंदे या सहा अधिकाऱ्यांवर निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात टपाली मतदानासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार केले असून, १५ जानेवारीला निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी १२ जानेवारीपर्यंत अर्ज करून टपाली मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन वाकोडे यांनी केले आहे.
