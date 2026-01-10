किरकोळ आगीत मांजर जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : वागळे इस्टेट परिसरातील कामगार हॉस्पिटलच्या आवारात असलेल्या एका विद्युत रोहित्राला किरकोळ आग लागल्याची घटना शनिवारी (ता. १०) दुपारी पावणेतीन वाजण्याच्या सुमारास समोर आली. या घटनेत मांजर किरकोळ जखमी झाली असून, त्या मांजरीला ब्रह्मांड येथील ठाणे सीपीसीए रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. ठाण्यातील कामगार हॉस्पिटलच्या आवारात असलेल्या एका विद्युत रोहित्राला किरकोळ आग लागल्याची माहिती राजेंद्र नामक व्यक्तीने ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला दिली. तातडीने अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आणि महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेत त्या आगीवर नियंत्रण मिळविले. या वेळी एक मांजर किरकोळ जखमी झाल्याने तिला उपचारासाठी पशुपक्ष्यांच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या वेळी एक फायर आणि एक रेस्क्यू वाहन पाचारण करण्यात आले होते, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
