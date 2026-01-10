नवी मुंबईमध्ये तिकीट वाटपावर असंतोष
वाशी, ता. १० (बातमीदार) : नवी मुंबई भाजपमध्ये उमेदवारी वाटपावरून असंतोष उसळला होता. निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलून बाहेरच्यांना आणि वादग्रस्त व्यक्तींना तिकीट दिल्याचा दावा भाजपमधून तिकीट न मिळाल्यामुळे अपक्ष, शिंदे सेना व राष्ट्रवादीमधून लढणाऱ्या उमेदवारांनी शुक्रवारी (ता. ९) पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी भाजपचे पदाधिकारीच इतर पक्षांचा प्रचार करीत असल्याचा दावा करीत नेतृत्व त्यांच्यावर कारवाई करणार का, असा थेट सवाल नाराजांनी उपस्थित केला आहे.
आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या समर्थकांना भाजपने तिकीट वाटपात डावल्यामुळे युवा जिल्हाध्यक्ष दत्ता घंगाळे हे शिवसेना तिकिटावर लढत आहे, तर पांडुरंग आमले हे अपक्ष, मंगला घरत शिवसेना शिंदे गटातून, जयश्री चित्रे राष्ट्रवादी शरद पवार गटातून रिंगणात उतरले आहेत. या उमेदवारांनी पत्रकार परिषद घेत नाराजी व्यक्त केली आहे. दत्ता घंगाळे म्हणाले, की आम्ही पक्षाचे मूळ आहोत, मात्र आम्हालाच गाफील ठेवले गेले. जिल्हा अध्यक्षानंतरचे महत्त्वाचे पद असतानाही आमच्याशी कुठलीही चर्चा झाली नाही. निष्ठेने केलेल्या कामाचे फळ म्हणजे आम्हाला खड्याप्रमाणे बाजूला सारले गेले, अशी भावना व्यक्त केली.
