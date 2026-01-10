आरोग्य सेवेअभावी रुग्णांची हेळसांड
आरोग्यसेवेअभावी रुग्णांची हेळसांड
पालघरच्या मासवण प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील घटना
निखिल मेस्त्री ः सकाळ वृत्तसेवा
पालघर, ता. १० ः कुटुंबकल्याण नियोजनात अव्वल असलेल्या पालघर जिल्ह्यात याच शिबिरातील महिला लाभार्थींना शस्त्रक्रियेनंतर चक्क फरशीवर झोपविण्यात आले. पालघरच्या मासवण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हा प्रकार घडला. याबाबत रुग्णांच्या नातेवाइकांनी संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकारामुळे आरोग्य व्यवस्थेचा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
मासवण या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये दुर्वेश येथील २० ते २२ महिलांची शनिवारी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यात आली, असे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मात्र शंभर महिला तेथे असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. दुर्वेश येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र नसल्याने या महिलांना मासवण येथे दाखल करण्यात आले; मात्र दाखल केल्यानंतर कोणतीही सुविधा नसताना, रुग्णांची कोणतीही व्यवस्था न करता केंद्रातील स्थानिक आरोग्य प्रशासनाने शस्त्रक्रियेनंतर या रुग्णांना थेट जमिनीवर झोपवले, त्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हा रुग्णालय स्थापन न झाल्यामुळे रुग्णांना उपचार घेणे जिकिरीचे झाले आहे. जिल्ह्यात १२ ते १३ उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालय संस्था आहेत. तर ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत; मात्र या संस्थांमध्ये स्त्री-पुरुष कक्षासाठी आवश्यक खाटा उपलब्ध नाहीत. तर या संस्थांमधून ग्रामीण भागातील कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अत्यल्प प्रमाणात केल्या जातात. मासवण केंद्रामध्ये शस्त्रक्रिया शिबिर आयोजित करताना रुग्णांच्या सेवेशी संबंधित सर्व सुविधा नियोजन करणे गरजेचे होते. हे नियोजन न करता रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करून त्यांना थंडगार फरशीवर झोपवण्याचा प्रताप येथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
-----
कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया शिबिर आयोजित करताना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याच्या सूचना तालुकास्तरावर दिल्या आहेत. या प्रकाराबाबत अधिक माहिती घेतो.
- डॉ. संतोष चौधरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
