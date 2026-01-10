कळंबोलीत गांजा विक्री करण्यासाठी आलेली दुक्कली गजाआड,
गांजाविक्रीप्रकरणी दोघांना अटक
पनवेल, ता. १० (वार्ताहर) ः कळंबोली येथील स्टील मार्केट परिसरात अमली पदार्थांची विक्री करण्यासाठी आलेल्या दोघांना कळंबोली पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ९) सायंकाळी सापळा लावून अटक केली. राजेश गोविंद शर्मा (वय २६) आणि योगेश दिलीप पवार (२५) अशी त्यांची नावे आहेत. या दोघांकडून पाच किलो ८२ ग्रॅम वजनाचा दोन लाख ५४ हजार रुपये किमतीचा गांजा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या तिसऱ्या आरोपीचा पोलिस शोध घेत आहेत.
कळंबोलीतील स्टील मार्केट परिसरामध्ये दोन व्यक्ती अमली पदार्थांची विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती कळंबोली पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र कोते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक आयाज पटेल, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितीन शिंदे, पोलिस उपनिरीक्षक अमोल चौगुले व त्यांच्या पथकाने शुक्रवारी सायंकाळी कळंबोली स्टील मार्केट परिसरात सापळा लावला होता. या वेळी राजेश शर्मा व योगेश पवार हे त्या भागात संशयास्पदरीत्या आले असता पोलिसांनी या दोघांना पकडले. त्यांच्याकडे असलेल्या बॅगेची झडती घेतली असता त्यात पाच किलो ८२ ग्रॅम वजनाचा दोन लाख ५४ हजार रुपये किमतीचा गांजा आढळला. पोलिसांनी गांजा जप्त करून दोघांची चौकशी केली असता, कळंबोली गावात राहणाऱ्या नितीन बाविस्कर याने खरेदीसाठी हा गांजा मागविल्याचे सांगितले. त्यानुसार कळंबोली पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.