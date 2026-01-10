ते लोकशाही आणि संविधानासाठी गंभीर – सुजात आंबेडकर
संविधानासाठी गंभीर इशारा
बिनविरोधप्रकरणी सुजात आंबेडकर यांचे मत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : एखादी व्यक्ती बिनविरोध निवडून जात असेल तर तो लोकशाही आणि संविधानासाठी गंभीर इशारा असल्याचे मत वंचित आघाडीचे युवानेते सुजात आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी ते शनिवारी ठाण्यात आले होते. या वेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले.
ठाण्यात वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार ताकदीने निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहेत. कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि शिक्षण हे चार प्रमुख मुद्दे घेऊन प्रचार करीत असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले. जेव्हा एखादी व्यक्ती बिनविरोध निवडून येते तेव्हा प्रत्यक्षात तिथे निवडणूकच झालेली नसते. निवडणूक न झाल्याचा अर्थ लोकांनी मतदान केलेले नाही. म्हणजेच मतदारांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जातो. अशा परिस्थितीत निवडून आलेल्या व्यक्तींना लोकप्रतिनिधी म्हणता येईल का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रचारादरम्यान झालेल्या कथित हल्ल्यांचाही उल्लेख केला. ‘‘शिवसेनेच्या गावगुंडांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रचार रॅलीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या कार्यकर्त्यांच्या गाड्या फोडण्यात आल्या, रिक्षांवरील बॅनर फाडले गेले आणि रिक्षा तोडण्याचाही प्रयत्न झाला,’’ असा आरोप त्यांनी केला. यासंदर्भात त्यांनी निवडणूक आयोग आणि पोलिसांनाही सवाल केला. ‘‘तुमच्यावर कोणताही दबाव असेल तर तो स्पष्टपणे सांगा, आम्ही तुम्हाला मदत करू. मात्र या निवडणुका निःपक्षपातीपणे पार पडू द्या,’’ असे आवाहन सुजात आंबेडकर यांनी केले.
