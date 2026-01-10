काॅँग्रेसचे सुशांतराजे पाटील शिवसेनेत प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : काॅँग्रेसचे माजी प्रवक्ते ॲड. सुशांतराजे पाटील यांचा शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज प्रवेश झाला. निवडणुकीत चाळीस वर्षांत पक्षाने कोणतेही पद न देता सतत अवहेलना केल्याने नाराजी होऊन आपण काॅँग्रेस पक्ष सोडत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत काॅँग्रेसने ज्या जागा सोडल्या त्या ठिकाणी आधी चर्चा करून सोडायला हव्या होत्या; पण तसे न करता ज्या जागा सोडल्या तेथे मित्रपक्षाने उमेदवारच दिले नाहीत, तर काही ठिकाणी उमेदवार सक्षम दिले नाहीत, अशा पद्धतीने पक्षाचा कारभार चालला आहे. त्याबद्दल ॲड. पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्हाला आजपर्यंत पक्षाने कोणत्याही निवडणुकीत तिकीट दिले नाही, पक्षाने कमिटी दिली नाही; तरीही आम्ही पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलो. आमची नेहमीच अवहेना झाली म्हणून पक्ष सोडला, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. दिवंगत खासदार एकनाथ गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी काॅँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. माजी केंद्रीय मंत्री मुरली देवरा यांच्या नेतृत्वात २००० ते २००३पर्यंत ते पक्षाचे प्रवक्ते होते.
