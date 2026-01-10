पत्नीच्या हत्येप्रकरणी पतीला आठ महिन्यांनी अटक
ठाणे, ता. १० : पत्नीची हत्या करून फरार झालेल्या उल्हासनगर येथील आनंद तुळशीराम सूर्यवंशी (वय ६०) याला ठाणे शहर मध्यवर्ती गुन्हे शोध कक्षाच्या पथकाने नाशिक येथून आठ महिन्यांनंतर अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला १४ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
उल्हासनगर-३ येथील मंडलिक चाळ परिसरात ९ मे २०२५ मध्ये मालमत्तेच्या वादातून आनंद सूर्यवंशी याने पत्नी सुरेखा सूर्यवंशी (वय ४७) यांच्या गळ्यावर शस्त्राने वार करून निर्घृण हत्या केली होती. याप्रकरणी उल्हासनगर मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. घटनेनंतर आरोपी फरार झाला होता. गुन्ह्यानंतर आनंद सूर्यवंशी मोबाईल वापर टाळत विविध जिल्ह्यांमध्ये लपून राहत होता. दरम्यान, ठाणे शहर मध्यवर्ती गुन्हे शोध कक्षाचे पोलिस उपनिरीक्षक सुरेश माळोदे यांना आरोपी नाशिकरोड परिसरात असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. त्या माहितीच्या आधारे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयकुमार देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने ६ जानेवारीला सापळा रचून त्याला अटक केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास उल्हासनगर मध्यवर्ती पोलिस ठाण्याचे अधिकारी करत असून, आरोपीकडून अधिक माहिती मिळवण्यासाठी चौकशी सुरू आहे.
