भारतीय जनता पक्ष नव्हे, बलात्कार जनता पक्ष
सत्तेच्या हव्यासापोटी एकत्र
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : अंबरनाथमध्ये १२ नगरसेवक आमच्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले. त्यानंतर ते भाजपसोबत गेले. आम्ही आमच्या पक्षाच्या वतीने अशा प्रवृत्तींविरोधात कारवाई केली आहे. आमच्यासाठी सत्ता महत्त्वाची नाही, विचार महत्त्वाचा आहे. चुकीच्या मार्गाने सत्ता मिळवण्यापेक्षा आम्ही स्पष्ट भूमिका घेणे पसंत करतो. हे लोक विचारांनी एकत्र आलेले नाहीत. तर सत्तेच्या हव्यासापोटी एकत्र आल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी येथे केला.
ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा शनिवारी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. त्याआधी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
आज शिवसेना (शिंदे गट), अजित पवार गट आणि भाजप यांच्याजवळ मोठ्या प्रमाणावर पैसा आहे. हा पैसा चार मार्गाने त्यांच्याकडे येतो. पहिला मार्ग म्हणजे, शासकीय योजनांमधील भ्रष्टाचार. समृद्धी महामार्गात दोन हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. त्यातून आलेल्या पैशावरच ‘पन्नास खोके एकदम ओके’ हा नारा उभा राहिला. हे त्या भ्रष्टाचाराचे विषारी फळ आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे, देवेंद्र फडणवीस हे बदल्यांमधून पैसे घेतात, ते ‘देवा भाऊ’ नसून ‘टक्का भाऊ’ तसेच ‘मेवा भाऊ’ आहेत. तिसरा मार्ग म्हणजे, भूमाफियांमार्फत शासकीय जमिनी विकून पैसे कमावले जातात. त्यासाठीच गुंड आणि खंडणीखोर लोकांना पक्षात घेतले जाते. त्यांना तिकीट दिले जाते आणि तिथून पैसा उभा केला, असा आरोप त्यांनी केला. पैसे कमविण्याचा चौथा मार्ग म्हणजे अवैध व्यवसाय केला जात आहे. अमली पदार्थ व्यवसायातून पैसा कमविला जात आल्याचा आरोपदेखील सपकाळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केला.
