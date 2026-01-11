मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत स्वच्छ आणि सुशिक्षित चेहरे
डॉक्टर, वकील, अभियंत्यांची फौज मैदानात
महापालिका निवडणुकीत सुशिक्षित चेहरे रिंगणात
मुंबई, ता. ११ ः मुंबई महापालिका निवडणुकीत मुंबईतील बहुतांश पक्षांनी सुशिक्षित चेहरे रिंगणात उतरवले आहे. २२७ प्रभागांमध्ये एकूण १,७०० उमेदवार लढत असून, त्यात अनेक जण डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, पीएचडी, आदी उच्चशिक्षित आहेत. अल्प आणि उच्चशिक्षित महिलाही मोठ्या प्रमाणात मैदानात उतरले आहेत.
----
क्षेत्रनिहाय उच्चशिक्षित उमेदवार
डॉक्टर
- डॉ. रेखा कपूर, एमडीएस (प्रभाग ६०)
- डॉ. सईदा आरिफ खान, एमडी, डीएनबी (प्रभाग १६८)
- डॉ. सरिता म्हस्के, बीएचएमएम (प्रभाग १५७)
- डॉ. शहाणा बेगम गफार सय्यद, बीएएमएम (प्रभाग १६३)
- डॉ. समान आजमी, बीएचएमएस (प्रभाग १६७)
- डॉ. अनुराधा पेडणेकर, वैद्यकीय पदवीधर (प्रभाग १६८)
--
वकील
अशोक यादव, बी. कॉम, एलएलबी (प्रभाग १५९)
संदीप जाधव, बी. कॉम, एलएलबी (प्रभाग १६१)
घनश्याम भापकर, बीए एलएलबी (प्रभाग १६६)
सुधीर ठसकारे, बी. कॉम, एलएलबी (प्रभाग १६८)
माधवी गायकवाड, एलएलबी (प्रभाग १५६)
वसीम सिद्दीकी, एलएलबी (प्रभाग १६८)
--
इंजिनिअर / तांत्रिक
दीक्षा कारकर, बीई (प्रभाग ६)
सौरभ घोसाळकर, बीई (प्रभाग ७)
दिव्या सिंग, बीई (प्रभाग ६१)
स्वलेहा सिद्दीकी, बी.टेक (प्रभाग १६०)
सुवर्णा मोरे, एमई (प्रभाग १६७)
नेहा राठोड, बीएस्सी आयटी (प्रभाग १५६)
---
अशिक्षित उमेदवार
हजराबेन हैदर अली शेख (प्रभाग १६३)
हजमा कुरेशी (प्रभाग १६३)
हजाराबेगम हैदर अली शेख (प्रभाग १६५)
–--
सातवीपर्यंत शिकलेले...
बिंदू बालकिशन गौड, सातवी (प्रभाग १५६)
सविता शरद पवार, सातवी (प्रभाग १५६)
सुशीला केवत, चौथी (प्रभाग १५६)
नरबानो सुलेमन मुन्ना, सातवी (प्रभाग १५६)
जाहीद अहमद शामशाद खान, सातवी (प्रभाग १५९)
प्रकाश देवाजी मोरे, सातवी (प्रभाग १५९)
गौतम भीमराव हरळ, सातवी (प्रभाग १६०)
हैदार आली मेहर शेख, पाचवी (प्रभाग १६१)
वाजीद कुरेशी, सातवी (प्रभाग १६२)
युसुफ आयुब खान, सहावी (प्रभाग १६३)
ईस्मत बानो शेख, सातवी (प्रभाग १६५)
अब्दुल सत्तार शेख, पाचवी (प्रभाग १६६)
राजेश साळे, सहावी (प्रभाग १६६)
रुबीना सय्यद, सातवी (प्रभाग १६६)
शीतल झंजे, सातवी (प्रभाग १६७)
ज्ञानदेवी यादव, सातवी (प्रभाग १६८)
मोहम्मद शेख, पाचवी (प्रभाग १६८)
---
रिंगणातील युवा चेहरे (२१-३० वयोगट)
अजमाल जमाल खान, वय २३ (प्रभाग १६१)
मोहम्मद नबील अन्सारी, वय २६ (प्रभाग १६५)
समान आजमी, वय २९ (प्रभाग १६७)
नेहा राठोड, वय ३० (प्रभाग १६७)
स्वलेहा सिद्दीकी, वय ३० (प्रभाग १६०)
सोनू शैलेश जैन, वय ३० (प्रभाग १६३)
