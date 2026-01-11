बाह्यवळण मार्गावरून जनरोष
बाह्यवळण मार्गावरून जनरोष
मनोर ग्रामपंचायतीविरोधात ग्रामस्थांचा एल्गार
मनोर, ता. ११ (बातमीदार) ः पालघर-सिन्नर महामार्गाच्या रुंदीकरणाअंतर्गत मनोर ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रस्तावित बाह्यवळण मार्गाला ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. या मार्गामुळे मनोर बाजारपेठेतील अनेकांची दुकाने, घरे, जमीन जाणार असल्यामुळे संतापाची भावना आहे.
पालघर-सिन्नर महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमाअंतर्गत भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यासाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडून अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. रुंदीकरणासाठी पालघर तालुक्यातील पालघर, नंडोरे, शेलवाली, चहाडे, मासवण, गोवाडे, तामसई, मनोर, नांदगाव, टाकवहाळ, सावरखंड, कोसबाड, नवी दापचरी गावांमधील जमिनींचे संपादन केले जाणार आहे. भूसंपादन प्रक्रियेची माहिती ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभा घेण्यात आली. या वेळी मनोर जिल्हा परिषद शाळेच्या पटांगणात ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. या वेळी प्रस्तावित बाह्यवळण मार्गावरून मनोर ग्रामपंचायतीविरोधात ग्रामस्थांनी ठराव मंजूर केला. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अभियंते अनुपस्थित राहिल्याने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यपद्धतीचाही निषेध नोंदवण्यात आला.
---------------------------------------------
विरोधाची कारणे
- गायकवाड डोंगरी, खाजानगर, पोलिसलाइन डोंगरी गावातील व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे. मनोर ग्रामपंचायत हद्दीत बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांची दुकाने तुटणार आहेत. तसेच बाजारपेठेतील रस्ता रुंदीकरण तसेच बाह्यवळण रस्त्यांऐवजी अन्य पर्याय शोधण्याची मागणी केली.
- रस्ता रुंदीकरण तसेच प्रस्तावित बायपास रस्त्याला ग्रामस्थांकडून विरोध करण्यात आला. यापूर्वी ग्रामसभेत गावातून महामार्ग रुंदीकरण करण्यास व्यापाऱ्यांकडून विरोध करण्यात आला होता. रस्त्यात घरे, जमिनी जाणार असल्याने एकमताने विरोध केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.