जोगेश्वरीतील जीर्ण पत्रपेटीची दुरुस्ती; रंगरंगोटी करून पुन्हा बसवली
जोगेश्वरी, ता. ११ (बातमीदार) : जोगेश्वरी पूर्वेतील सर्वोदयनगर मार्गावरील एम.एच.बी. कॉलनीजवळील एकमेव पत्रपेटी जीर्णावस्थेत असल्याबाबत ‘सकाळ’मध्ये ४ जानेवारी २०२५ला प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची दखल घेत जोगेश्वरी पोस्ट कार्यालयाने तातडीने कार्यवाही केली. त्यानुसार संबंधित पत्रपेटीची दुरुस्ती करून नव्याप्रमाणे रंगरंगोटी करण्यात आली असून, ती पुन्हा त्याच ठिकाणी बसवण्यात आली आहे.
या पत्रपेटीच्या झाकणावर मोठे भगदाड पडले होते, तसेच तळभाग पूर्णपणे गंजल्याने पत्र टाकणे धोकादायक बनले होते. या समस्येकडे ‘सकाळ’ने यापूर्वी १० नोव्हेंबरच्या अंकातही लक्ष वेधले होते. सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर प्रशासनाने ठोस पावले उचलली.
जोगेश्वरी पोस्ट कार्यालयाचे पोस्टमास्तर उदय आपटे यांनी स्वतः पत्रपेटीची पाहणी करून दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले. या वेळी त्यांनी पत्रपेटीच्या आजूबाजूला बसणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांना स्पष्ट इशारा दिला. पत्रपेटीजवळ बसून टपाल टाकण्यास अडथळा निर्माण होऊ नये. भविष्यात असे आढळल्यास महापालिकेकडे लेखी तक्रार करून कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. या दुरुस्तीमुळे परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून, पोस्ट कार्यालयाच्या तत्परतेचे स्वागत केले आहे.
